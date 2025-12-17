NBA başkanı Adam Silver, ligin 2026 yılında iki yeni takım ekleyip eklememe konusunda karar vereceğini açıkladı.Silver, Las Vegas ve Seattle'ın genişleme için en güçlü aday şehirler olarak öne çıktığını belirtti. The Athletic'e konuşan Silver, ligin şu an en yoğun şekilde odaklandığı iki Amerikan kentinin Las Vegas ve Seattle olduğunu net bir şekilde ifade etti.Silver, açıklamalarını Las Vegas'ta yaptı. Ligin farklı pazarları incelediğini söyleyen NBA Komiseri, olası bir genişlemenin neredeyse kesin olarak aynı anda iki yeni franchise eklenmesini içereceğini vurguladı.Silver, NBA'in hâlihazırda mevcut kulüplerle birlikte çalıştığını, genişlemeye yönelik ilgi seviyesini ölçtüğünü ve bu sürecin ekonomik etkilerini değerlendirdiğini söyledi. En temel sorunun, ligdeki mevcut 30 takımın, NBA'in yaklaşık 11 milyar dolarlık yıllık gelirinin daha fazla takım arasında bölüşülmesine ne ölçüde sıcak baktığı olduğunu belirtti.diyen Silver sözlerini şöyle sürdürdü:"Ve ardından 2026 yılında bir noktada nihai kararımızı vereceğiz."son üç yıldır NBA Cup şampiyonasına ev sahipliği yapıyor ve 2004'ten bu yana ligin ana Yaz Ligi organizasyonunun merkezi konumunda bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip şehir; NFL'de Raiders, NHL'de Golden Knights ve WNBA'de Aces takımlarını zaten destekliyor. MLB ekibi Athletics'in ise 2028 yılında yeni bir stadyumda faaliyetlerine başlaması planlanıyor.ise 1967'den 2008'e kadar NBA'de mücadele eden SuperSonics'e ev sahipliği yapmıştı. Franchise, 2008 yılında Oklahoma City'ye taşınarak Thunder adını almıştı. Seattle, uzun süredir NBA'in geri dönüşü için en güçlü aday şehirlerden biri olarak görülüyor.NBA'in büyük yayıncılar ve dijital platformlarla imzaladığı 11 yıllık ve toplam 76 milyar dolarlık yayın anlaşması, lig genişlese bile otomatik olarak artış göstermiyor. Bu nedenle kulüp sahiplerinin, medya gelirlerinin 30 yerine 32 takım arasında bölünmesinden doğacak kayıpların, yeni franchise'lardan elde edilecek gelirlerle telafi edileceğine ikna olması gerekiyor.Toplu iş sözleşmesine göre oyuncular, basketbolla ilgili tüm gelirlerin yüzde 51'ini alıyor. Geriye kalan ve kulüp sahipleri arasında paylaştırılan miktar ise 5 milyar doların biraz üzerinde.diyen Silver, kamuoyundaki beklentilere de dikkat çekti.Silver ayrıca, Memphis veya New Orleans gibi küçük pazarlardaki takımların taşınabileceğine yönelik rutin spekülasyonlara da değindi. Silver, ligin takımları zorla taşıyamayacağını vurguladı ve relocasyonun genişlemeden tamamen "ayrı bir mesele" olduğunu ifade etti.NBA en son 2004 yılında genişlemiş ve Charlotte Bobcats'in lige katılmasıyla takım sayısı 30'a yükselmişti. Silver ayrıca, NBA'in FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig kurmaya yönelik çift kulvarlı planı kapsamında Mexico City'nin de olası genişleme merkezlerinden biri olarak değerlendirildiğini hatırlattı.