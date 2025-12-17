17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

İspanya'da taraftar gruplarına operasyon!

İspanya'da fanatik taraftar gruplarına operasyon; 57 kişi gözaltına alındı.

calendar 17 Aralık 2025 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İspanya'da taraftar gruplarına operasyon!
İspanyol polisi, ikinci futbol liginde mücadele eden bazı takımların fanatik taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İspanya Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da, çeşitli futbol kulüplerini destekleyen şiddet yanlısı radikal grupların üyeleri olduğu tespit edilen 57 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi.

Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
