17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0DA
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Redick, Lakers'ın bir sonraki takas hamlesine dair ipucu vermiş olabilir

Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, takımın bir sonraki takas hedefinin yıldız oyuncuların etrafında savunma yapabilen ve dış şut sokabilen bir "3-and-D" oyuncusu olabileceğine işaret etti.

calendar 17 Aralık 2025 14:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Redick, Lakers'ın bir sonraki takas hamlesine dair ipucu vermiş olabilir
Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, takımın bir sonraki takas hedefinin yıldız oyuncuların etrafında savunma yapabilen ve dış şut sokabilen bir "3-and-D" oyuncusu olabileceğine işaret etti.

Lakers'ın 5 Şubat'taki takas son tarihi öncesinde kadro hamleleri yapması beklenirken, Redick'in son açıklamaları kulübün transfer planlarına dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

Salı günü The Athletic'ten Dan Woike, Redick'e Luka Dončić, LeBron James ve Austin Reaves gibi yıldızların etrafında en verimli oyunun nasıl oynanabileceğini sordu.


Redick'in yanıtı kısa ve net oldu:
"Savunma yapmak ve üçlük atmak."

Bu ifade, Lakers'ın son dönemdeki planlarına ilişkin çıkan haberlerle birebir örtüşüyor.

Birden fazla kaynağa göre Los Angeles Lakers, savunmada etkili ve dış şut tehdidi yaratabilen bir kanat oyuncusu, yani klasik bir "3-and-D" profili arayışında. Potansiyel hedefler arasında New Orleans Pelicans'tan Herb Jones, Miami Heat'ten Andrew Wiggins ve Sacramento Kings'ten Keon Ellis'in isimleri öne çıkıyor.

Ancak şu ana kadar Lakers cephesinin bu oyuncular için ilerleme kaydettiği söylenemez. Pelicans'ın Jones'u takas etmeye sıcak bakmadığı, Heat'in ise Wiggins için talep ettiği bedelin son derece yüksek olduğu bildiriliyor.

Lakers'ın elindeki en önemli takas kozları, süresi dolmak üzere olan kontratlar ve geleceğe dönük draft hakları olarak öne çıkıyor. Takımın ikinci yılındaki forveti Dalton Knecht ise sezon içi bir takasta en olası adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
