Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, takımın bir sonraki takas hedefinin yıldız oyuncuların etrafında savunma yapabilen ve dış şut sokabilen bir "3-and-D" oyuncusu olabileceğine işaret etti.Lakers'ın 5 Şubat'taki takas son tarihi öncesinde kadro hamleleri yapması beklenirken, Redick'in son açıklamaları kulübün transfer planlarına dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.Salı günü The Athletic'ten Dan Woike, Redick'e Luka Dončić, LeBron James ve Austin Reaves gibi yıldızların etrafında en verimli oyunun nasıl oynanabileceğini sordu.Redick'in yanıtı kısa ve net oldu:Bu ifade, Lakers'ın son dönemdeki planlarına ilişkin çıkan haberlerle birebir örtüşüyor.Birden fazla kaynağa göre Los Angeles Lakers, savunmada etkili ve dış şut tehdidi yaratabilen bir kanat oyuncusu, yani klasik bir "3-and-D" profili arayışında. Potansiyel hedefler arasında New Orleans Pelicans'tan Herb Jones, Miami Heat'ten Andrew Wiggins ve Sacramento Kings'ten Keon Ellis'in isimleri öne çıkıyor.Ancak şu ana kadar Lakers cephesinin bu oyuncular için ilerleme kaydettiği söylenemez. Pelicans'ın Jones'u takas etmeye sıcak bakmadığı, Heat'in ise Wiggins için talep ettiği bedelin son derece yüksek olduğu bildiriliyor.Lakers'ın elindeki en önemli takas kozları, süresi dolmak üzere olan kontratlar ve geleceğe dönük draft hakları olarak öne çıkıyor. Takımın ikinci yılındaki forveti Dalton Knecht ise sezon içi bir takasta en olası adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.