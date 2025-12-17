Beşiktaş BOA, Sopron Basket'e konuk!

FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu rövanş maçında Beşiktaş BOA 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da Sopron Basket'e konuk olacak.
Sopron Arena'daki müsabaka saat 20.00'da başlayacak.
İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan siyah-beyazlılar, yarın son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek.
Turu geçen takım, Hozono Global Jairis-Athinaikos Qualco eşleşmesinin galibiyle çeyrek final için mücadele edecek.
Sopron Arena'daki müsabaka saat 20.00'da başlayacak.
İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan siyah-beyazlılar, yarın son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek.
Turu geçen takım, Hozono Global Jairis-Athinaikos Qualco eşleşmesinin galibiyle çeyrek final için mücadele edecek.