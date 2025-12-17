17 Aralık
Hacıosmanoğlu, FIFA Genel Kurulu'na katıldı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

17 Aralık 2025 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Hacıosmanoğlu, FIFA Genel Kurulu'na katıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TFF'nin açıklamasına göre Kempinski Hotel'de düzenlenen toplantıda TFF'yi temsilen Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da sahneye çıkan isimler arasında yer aldı.


211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını gerçekleştirdi.

Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Başkan Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesine seçilmişti.

