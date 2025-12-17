17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Sadettin Saran'dan dönerciye çağrı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yorum yaparsa öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını söyleyen dönerciye yorum yaptı.

17 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan dönerciye çağrı!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan sosyal medyada yüzleri güldüren bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada bir dönerci, "Sadettin Saran başkan yorum yaparsa 23 Aralık Salı günü öğrencilere döner ücretsiz" paylaşımı yaptı.

Sadettin Saran, söz konusu paylaşıma, "Sözünü tut" yorumunda bulundu. Saran'ın bu yorumu saatler içerisinde binlerce beğeni aldı.

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
