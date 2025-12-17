Sadettin Saran'dan dönerciye çağrı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan sosyal medyada yüzleri güldüren bir paylaşım geldi.
Sosyal medyada bir dönerci, "Sadettin Saran başkan yorum yaparsa 23 Aralık Salı günü öğrencilere döner ücretsiz" paylaşımı yaptı.
Sadettin Saran, söz konusu paylaşıma, "Sözünü tut" yorumunda bulundu. Saran'ın bu yorumu saatler içerisinde binlerce beğeni aldı.
