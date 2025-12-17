Fenerbahçe'de Mert Müldür güven kazandı!

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun yokluğunda forma şansı bulan Mert Müldür, ortaya koyduğu performansla güven verdi.
Brann ve Konyaspor karşılaşmalarında sergilediği etkili oyunla dikkat çeken milli futbolcu, sağ kanatta boşluğu hissettirmedi.
Sarı-lacivertliler her iki maçta da kalesini gole kapatırken, Mert Müldür savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıktı. Konyaspor karşısında attığı golle skor tabelasına da etki eden 25 yaşındaki oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Semedo'nun sakatlığı sonrası kendisine doğan fırsatı iyi değerlendiren Mert'in bu performansı teknik heyetin de takdirini kazandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, son dönemde bireysel hatalarını minimize eden oyuncusundan oldukça memnun olduğu ve Mert'e olan güveninin arttığı öğrenildi.
Brann ve Konyaspor karşılaşmalarında sergilediği etkili oyunla dikkat çeken milli futbolcu, sağ kanatta boşluğu hissettirmedi.
Sarı-lacivertliler her iki maçta da kalesini gole kapatırken, Mert Müldür savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıktı. Konyaspor karşısında attığı golle skor tabelasına da etki eden 25 yaşındaki oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Semedo'nun sakatlığı sonrası kendisine doğan fırsatı iyi değerlendiren Mert'in bu performansı teknik heyetin de takdirini kazandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, son dönemde bireysel hatalarını minimize eden oyuncusundan oldukça memnun olduğu ve Mert'e olan güveninin arttığı öğrenildi.