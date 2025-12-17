17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0DA
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın avukatları, bahis soruşturmasındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

calendar 17 Aralık 2025 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 15:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın avukatları Mert özel ve Cem Uysaler'den yazılı açıklama geldi.

Mert Hakan Yandaş için "Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyasıAnayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir." denilirken açıklamada "Müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır." denildi.

Ayrıca açıklamada "Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır; aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.


Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya içeriklerinin basına sızdırılmış olması kabul edilemezdir. Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil; müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme maddelerinin açık ihlalidir. Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuki sınırları aşmış ve bir itibarı suikastına dönüşmüştür. Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur: Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir.

Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır; aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyhe algı yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun afişe edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran tüm kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
