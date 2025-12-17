ESPN'den Shams Charania, geçtiğimiz hafta Detroit Pistons'ın Dallas Mavericks'in yıldız uzunu Anthony Davis için talipler arasında olmasının beklendiğini bildirmişti.Ancak The Athletic'ten Hunter Patterson'a konuşan lig kaynakları, Davis'in şu an Detroit'in radarında olmadığını ve kulübün "iç gelişime" odaklandığını aktardı.Patterson'ın aktardığına göre, basketbol operasyonları başkanı Trajan Langdon, Pistons'ın sabırlı bir inşa süreci izlemek ve genç çekirdeğini geliştirmek istediğini kamuoyuna defalarca dile getirdi. Detroit, pazartesi günü Boston'da aldığı galibiyetle derecesini 21 galibiyet – 5 mağlubiyete yükseltti ve Doğu Konferansı'nın en iyi derecesine sahip durumda.Langdon, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, doğru fırsat ortaya çıkarsa "fırsatçı" olacaklarını, ancak agresif şekilde kadro güçlendirmeye gitmeyeceklerini belirtmişti. Patterson da benzer bilgiler aldığını, Pistons yönetiminin mevcut kadrodan memnun olduğunu ve radikal değişiklikler düşünmediğini yazdı.Bu yaklaşımın 5 Şubat takas son tarihine yaklaşılırken değişebileceği kabul edilse de, şu an için küçük hamlelerin, büyük çaplı bir takastan çok daha olası olduğu ifade ediliyor.Patterson ayrıca, Pistons'ın büyük bir takasa karar vermesi hâlinde bunu sezon içinde değil, yaz döneminde yapmasının daha mantıklı olacağını belirtiyor. O dönemde Jalen Duren ve Jaden Ivey kısıtlı serbest oyuncu olacak, Ausar Thompson ve Isaiah Stewart ise sözleşme uzatma aşamasına gelecek. Davis gibi maksimum maaşlı bir yıldızın takıma katılması, hem mali esnekliği ciddi şekilde etkileyecek hem de 30 yaşını geçmiş ve sık sakatlanan bir oyuncu için önemli riskler barındıracak.Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II de birkaç gün önce Pistons–Davis takasının neden düşük ihtimal olduğunu açıklamış ve iki takım arasında 32 yaşındaki forvet/uzun için herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirmişti. Pistons.com'dan Keith Langlois da 10 kez All-Star seçilen Davis için sezon içinde bir takas ihtimaline şüpheyle yaklaştığını ifade etmişti.