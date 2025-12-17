17 Aralık
İsmail Çipe'nin acı günü

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti.

calendar 17 Aralık 2025 14:09
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
İsmail Çipe'nin acı günü
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası Hüseyin Çipe hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Antakya'nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe; "Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray'ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi. 



