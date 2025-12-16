16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Dortmund'da 'sevgili' krizi; veda kararı!

Karim Adeyemi, sevgilisinin büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istemesi nedeniyle Dortmund'dan ayrılma kararı aldı.

calendar 16 Aralık 2025 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dortmund'da 'sevgili' krizi; veda kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Alman devi Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir krizle karşı karşıya kaldı.

Bild'de yer alan habere göre; Adeyemi'nin yeni sözleşme imzalamaması ve ayrılık düşüncesinin futbol performansı ya da saha içindeki durumlarla bağlantılı olmadığı ortaya çıktı.

Kararın arkasında, Adeyemi'nin kız arkadaşının "Büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" yönündeki talebinin bulunduğu, Dortmund'da yaşamaktan mutsuz olduğu ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Dortmund yönetiminin ise bu gelişmenin ardından masadan geçici olarak kalktığı ve görüşmeleri durdurduğu kaydedildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
