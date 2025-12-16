16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Hırvatistan, Miha Zajc'ı konuşuyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Dinamo Zagreb'in yolunu tutan Miha Zajc, Hırvat ekibinde adeta küllerinden doğdu.

16 Aralık 2025
Haber: NTV, Fotoğraf: Imago
Hırvatistan, Miha Zajc'ı konuşuyor






2019'da Fenerbahçe'ye Empoli'den transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde 123 maça çıkarken Genoa ve Toulouse'da da kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon başında Dinamo Zagreb'e bedelsiz olarak giden Sloven yıldız, performansıyla adeta büyüledi. Dinamo Zagreb'in ligde oynadığı ve 5-2 kazandığı Slaven Belupo Koprivnica maçında şov yapan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı vererek galibiyetin mimarı oldu ve ülkede manşetleri süsledi.

31 yaşındaki futbolcu sezon genelindeki performansıyla ise taraftarı kendine adeta hayran bıraktı.


15 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Deneyimli orta saha Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
