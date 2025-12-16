16 Aralık
Sakaryaspor, 5 maçlık hasrete son verdi

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

calendar 16 Aralık 2025 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor, 5 maçlık hasrete son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
 
Sakaryaspor, lige 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayarak 5 haftada 5 puan topladı. Sonraki 3 maçta 1 kez kazanan, 1'i hükmen olmak üzere 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 8 haftada 8 puanı hanesine yazdırdı. Daha sonra sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti. Sakarya ekibi, geride bıraktığımız 5 haftada ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılarak 16'ncı hafta sonunda 19 puanda kaldı.
 
Ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, 5 maç sonra galip gelerek puanını 22 yaptı.
 
Yeşil-siyahlı takım, aynı puandaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün ardından averajla 12. sırada yer alıyor.
 
Rakip fileleri 31 kez havalandıran Sakarya temsilcisi, kalesinde 34 gol gördü.
 
Sakaryaspor, ligin 18. haftasında Arca Çorum FK'ye konuk olacak.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
