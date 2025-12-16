16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Beşiktaş'ı yine Beşiktaş yaktı

Beşiktaş bu sezon bireysel hatalardan kalesinde en çok gol gören takım... 8 kez bireysel hatalardan gol yiyen Kartal, Trabzonspor maçında da Gökhan'ın hatasında gole engel olamadı.

Beşiktaş bu sezon bireysel hatalardan yediği gollerle dikkat çekiyor. Siyah- Beyazlılar bu alanda ligin lideri konumunda...

Kartal, bu sezon bireysel hatalardan 8 gol yedi. Onu 5 hata sayısı ile Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Karagümrük takip ediyor. 4 bireysel hata yapan Gaziantep FK, Kayserispor ve Konyaspor ise diğer 3 takımın arkasından geliyor.


HEPSİ BÜYÜK DARBE OLDU

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor maçında Gökhan'ın bireysel hatasında kalesinde gol görmüştü. Yine Gaziantep maçında Gökhan'ın ıskası, Karagümrük maçında Cengiz'in kaçan penaltısı ve Samsun'a karşı Cengiz'in hatalı pası, Kartal'ın puan kayıplarına neden oldu.

Antalya maçında ise Rıdvan'ın hatalı pası, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızısı ve Kasımpaşa maçında Abraham'ın kaçırdığı penaltılar büyük bir darbe oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
