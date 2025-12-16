Beşiktaş'ta ayrılık zirvesi

Beşiktaş yönetimi, tecrübeli sağ bek Jonas Svensson'dan fesih şartlarını talep etti.
Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Bu gelişme, siyah-beyazlılarda ara transfer döneminin ilk ayrılığı olarak değerlendiriliyor.
BAŞKA İSİMLER DE GİDİCİ
Beşiktaş'ta Svensson'un yanı sıra David Jurasek, Felix Uduokhai ve Rafa Silva ile de yolların ayrılması gündemde...
Yönetimin, maaş bütçesini rahatlatmak ve savunma hattında yeni bir yapılanmaya gitmek istediği öğrenildi.
