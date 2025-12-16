Muriqi, F.Bahçe'ye haber yolladı: 'Ben hazırım'

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, namağlup unvanını korudu.
Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde bir golcüyü kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye eski yıldızından haber geldiği iddia edildi.
"BEN GELMEYE HAZIRIM"
Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin haberine göre, Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye haber yolladı. Kosovalı golcünün, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşın. Kulübüm 25 milyon Euro bonservis istiyor." ifadelerini kullandığı iddia edildi.
BU SENE 9 GOL ATTI
Bu sezon Mallorca'daki performansıyla dikkat çeken Vedat Muriqi, 15 maçta 9 gollük skor katkısı verdi.
F.BAHÇE'YE 1 SEZONDA 24 GOLLÜK KATKI
Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde ise 36 maçta 17 gol-7 asistlik skor katkısı vermişti.
F.BAHÇE 21 MİLYON EURO'YA SATTI
Fenerbahçe, 2019 yazında 5.6 milyon Euro'ya Rizespor'dan aldığı Muriqi'yi 1 yıl sonra 21 milyon Euro karşılığı Lazio'ya satmıştı. İtalya'da tutunamayan Muriqi, 8 milyon Euro'ya gittiği Mallorca'da ise takımın yıldızı oldu.
