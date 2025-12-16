16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Muriqi, F.Bahçe'ye haber yolladı: "Ben hazırım"

Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe için maçın ardından çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transferi için haber yolladığı belirtildi.

calendar 16 Aralık 2025 11:44
Fotoğraf: Imago

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, namağlup unvanını korudu.

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde bir golcüyü kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye eski yıldızından haber geldiği iddia edildi.

"BEN GELMEYE HAZIRIM"


Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin haberine göre, Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye haber yolladı. Kosovalı golcünün, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşın. Kulübüm 25 milyon Euro bonservis istiyor." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

BU SENE 9 GOL ATTI

Bu sezon Mallorca'daki performansıyla dikkat çeken Vedat Muriqi, 15 maçta 9 gollük skor katkısı verdi.

F.BAHÇE'YE 1 SEZONDA 24 GOLLÜK KATKI

Muriqi, Fenerbahçe kariyerinde ise 36 maçta 17 gol-7 asistlik skor katkısı vermişti.

F.BAHÇE 21 MİLYON EURO'YA SATTI

Fenerbahçe, 2019 yazında 5.6 milyon Euro'ya Rizespor'dan aldığı Muriqi'yi 1 yıl sonra 21 milyon Euro karşılığı Lazio'ya satmıştı. İtalya'da tutunamayan Muriqi, 8 milyon Euro'ya gittiği Mallorca'da ise takımın yıldızı oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
