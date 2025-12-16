David Jurasek: The End!

Beşiktaş'ın Çekyalı sol kanadı David Jurasek yolun sonuna geldi.
Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçının son anlarında oyuna dahil oldu. Ancak bir pozisyonda yüzde 100'lük gol şansı olan Abraham'a pas vermedi.
Sergen Yalçın, bu pozisyon sonrasında Jurasek'in üzerini çizdi. 25 yaşındaki oyuncunun bundan sonra takımda forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş, Çekyalı oyuncu ile devre arasında yolları ayıracak.
