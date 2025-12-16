16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

David Jurasek: The End!

Beşiktaş, Trabzonspor maçında mutlak bir gol fırsatını heba eden David Jurasek ile kesin olarak yolları ayırma kararı aldı.

calendar 16 Aralık 2025 10:13
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
David Jurasek: The End!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Beşiktaş'ın Çekyalı sol kanadı David Jurasek yolun sonuna geldi.

Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçının son anlarında oyuna dahil oldu. Ancak bir pozisyonda yüzde 100'lük gol şansı olan Abraham'a pas vermedi.

Sergen Yalçın, bu pozisyon sonrasında Jurasek'in üzerini çizdi. 25 yaşındaki oyuncunun bundan sonra takımda forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, Çekyalı oyuncu ile devre arasında yolları ayıracak. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
