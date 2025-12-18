Fenerbahçe, Diogo Leite için bonservisi belirledi

Fenerbahçe , teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin Futbol Direktörü Devin Özek, Portekizli stoper Diogo Leite için resmi temaslara başladı.

İTALYA'DAN İKİ RAKİP VAR

Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin savunma için belirlediği öncelikli isimler arasında yer alıyor. Ancak Leite transferinde sarı-lacivertlileri güçlü rakipler bekliyor.

İtalya'dan Milan ve Bologna'nın da oyuncu için devreye girmesi sonrası Devin Özek'in transfer çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

F.BAHÇE UCUZA KAPATMAK İSTİYOR

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olarak gösterilen Diogo Leite'nin, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Alman kulübüne 6 milyon Euro seviyelerinde bir teklif sunmayı planladığı iddia ediliyor.

Union Berlin cephesi ise Milan ve Bologna'nın ilgisini avantaja çevirmeyi ve bonservis bedelini yukarı çekmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde Diogo Leite transferinde yaşanacak gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.