17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Fenerbahçe, Diogo Leite için bonservisi belirledi

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Tedesco'nun raporu doğrultusunda Union Berlin'in Portekizli stoperi Diogo Leite için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Sarı-lacivertlilerin Futbol Direktörü Devin Özek, Portekizli stoper Diogo Leite için resmi temaslara başladı.
 
İTALYA'DAN İKİ RAKİP VAR
 
Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin savunma için belirlediği öncelikli isimler arasında yer alıyor. Ancak Leite transferinde sarı-lacivertlileri güçlü rakipler bekliyor.
 
İtalya'dan Milan ve Bologna'nın da oyuncu için devreye girmesi sonrası Devin Özek'in transfer çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.
 
F.BAHÇE UCUZA KAPATMAK İSTİYOR
 
Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olarak gösterilen Diogo Leite'nin, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
 
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Alman kulübüne 6 milyon Euro seviyelerinde bir teklif sunmayı planladığı iddia ediliyor.
 
Union Berlin cephesi ise Milan ve Bologna'nın ilgisini avantaja çevirmeyi ve bonservis bedelini yukarı çekmeyi hedefliyor. 
 
Önümüzdeki günlerde Diogo Leite transferinde yaşanacak gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
