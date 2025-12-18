18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Ekvador futbolu yasa boğuldu! Mario Pineida silahlı saldırıda öldürüldü

Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Mario Pineida, eşi ve annesiyle birlikte bir kasap dükkanı önündeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

18 Aralık 2025 11:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Ekvador'un Barcelona SC takımında forma giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Pineida silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. 

Olay, Ekvador'un başkenti Guayaquil'e bağlı Sanales semtinde meydana geldi. Yerel polisin açıklamasına göre, Mario Pineida, eşi ve annesi bir kasap dükkanının önündeyken saldırıya uğradılar. Çift olay yerinde hayatını kaybetti, Pineida'nın annesi ise yaralandı.

BİR SÜREDİR ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU



Ekvador İçişleri Bakanlığı, Pineida'nın ölümünü detay vermeden doğrularken, Barcelona SC'den yapılan açıklamada ise taraftarlarının Pineida'nın ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Kulüp başkanı Antonio Alvarez, Ekvadorlu futbolcunun bir süredir ölüm tehditleri aldığını ve kısa bir süre önce kişisel güvenliği için ek güvenlik talebinde bulunduğunu belirtti.

SON 1 AYDA 4. FUTBOLCU CİNAYETİ

Ekvador'da futbolculara yönelik saldırıların giderek artması yetkilileri ve kulüpleri endişelendiriyor. 2. lig takımlarından Exapromo Costa'nın oyuncuları Maicol Valencia ve Leandro Yepez ile 22 de Julio'nun futbolcusu Jonathan Gonzalez geçtiğimiz eylül ayında uğradıkları silahlı saldırılarda hayatlarını kaybetmişlerdi.

MARIO PINEIDA KİMDİR?

9 kez Ekvador Milli Takımı'nın formasını giyen Mario Pineida, ülkesinde Panama SC, Independiente del Valle, CD El Nacional takımlarında da oynamıştı. Pineida ülkesi dışında ise Brezilya temsilcisi Fluminense'de görev yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
