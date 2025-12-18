Genç milli dartçı durmuyor: 'İkincilik yetmez, şampiyonluk istiyorum'

Milli dartçı Enes Malik Akgöz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıları üst seviyelere taşımak için gayret ediyor.



Konya'da yaşayan 15 yaşındaki Akgöz, 5. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle dart sporuna başladı.



Kariyerinde çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Akgöz, İspanya'da 2024'te düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda takımlar ve ferdi olmak üzere 3 bronz madalya kazandı.

Son olarak Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli sporcu Akgöz, kürsünün en üst basamağı için ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.Enes Malik Akgöz, AA muhabirine, dört yıldır gönül verdiği sporla ilgilendiğini söyledi.Kısa sürede çok sayıda başarı elde ettiğini, hedefinin uluslararası arenada şampiyonluk kazanmak olduğunu anlatan Akgöz, şunları kaydetti:Akgöz, zorlu antrenman süreciyle yeni şampiyonalara hazırlandığını dile getirdi.Zorlukların kendisini yıldırmadığını vurgulayan Akgöz, şöyle konuştu:Antrenör Abdullah Şimşek de Akgöz'ün Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'ne bu sene katıldığını söyledi.Enes Malik Akgöz ile yeni başarılar kazanacaklarına inandığını belirten Şimşek,ifadelerini kullandı.