18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Genç milli dartçı durmuyor: "İkincilik yetmez, şampiyonluk istiyorum"

Milli dartçı Enes Malik Akgöz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıları üst seviyelere taşımak için gayret ediyor.

calendar 18 Aralık 2025 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç milli dartçı durmuyor: 'İkincilik yetmez, şampiyonluk istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli dartçı Enes Malik Akgöz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıları üst seviyelere taşımak için gayret ediyor.

Konya'da yaşayan 15 yaşındaki Akgöz, 5. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle dart sporuna başladı. 

Kariyerinde çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Akgöz, İspanya'da 2024'te düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda takımlar ve ferdi olmak üzere 3 bronz madalya kazandı.



Son olarak Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli sporcu Akgöz, kürsünün en üst basamağı için ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

- "Bu derece güzel ama yeterli değil"

Enes Malik Akgöz, AA muhabirine, dört yıldır gönül verdiği sporla ilgilendiğini söyledi.

Kısa sürede çok sayıda başarı elde ettiğini, hedefinin uluslararası arenada şampiyonluk kazanmak olduğunu anlatan Akgöz, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Spora başlarken Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Türkiye şampiyonalarında güzel başarılar elde ettim ve milli takıma yükseldim. Avrupa şampiyonasında takımlarda ve bireyselde üçüncülük elde ettim. Dünya şampiyonasında takım olarak ikincilik kazandık. Bu derece güzel ama yeterli değil. Ülkemizi gururlandırdık ama şampiyon olmak varken neden ikincilik olsun. Gelecekte daha iyi dereceler elde edeceğim. Vatanıma, milletime hayırlı bir sporcu olmak istiyorum."

- "Disiplin bu yoldaki en önemli kelime"

Akgöz, zorlu antrenman süreciyle yeni şampiyonalara hazırlandığını dile getirdi.

Zorlukların kendisini yıldırmadığını vurgulayan Akgöz, şöyle konuştu:

"Konya'da yaşıyorum. Hafta içi evde ve okulda çalışıyorum. Hafta sonları antrenmanları aksatmamak için Karaman'a geliyorum. Çünkü disiplin bu yoldaki en önemli kelime. Antrenmanlarda günlük 3-4 saat çalışıyoruz. Dart sporunda en önemli şey konsantrasyonu koruyabilmek. Aklında başka bir şey olduğunda maçı kazanamıyorsun. Dartın en büyük faydalarından biri konsantrasyonu artırması. Derslere çok faydası oluyor. Sınavlarda konsantrasyon süreniz yükseliyor. Dartta takım ve bireyselde dünya şampiyonu olmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım."

- "Enes müsabakalardaki sakinliğiyle maçlarını çok güzel kazanıyor"

Antrenör Abdullah Şimşek de Akgöz'ün Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'ne bu sene katıldığını söyledi.

Enes Malik Akgöz ile yeni başarılar kazanacaklarına inandığını belirten Şimşek, "Enes Malik müsabakalardaki sakinliğiyle maçlarını çok güzel kazanıyor. Hafta içleri Konya'da antrenman yapıyor. Hafta sonları Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dart salonunda antrenmanlara devam ediyoruz. Enes Malik azimli bir sporcu olduğu için her zaman en üst seviyede kalacağına inanıyorum. Yarışmalarımıza zirvede devam etmek istiyoruz. Bu yüzden çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

