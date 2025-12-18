18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Spurs, Castle'ın Wembanyama için "mükemmel eşleşme" olduğuna inanıyor

San Antonio Spurs, Stephon Castle'ın Victor Wembanyama ile birlikte takımın temel yapı taşlarından biri olduğuna son derece ikna olmuş durumda.

Castle, Yılın Çaylağı seçildiği sezonun ardından tüm istatistik kategorilerinde, özellikle de skor verimliliğinde gelişim göstererek bu güveni pekiştirdi.

Spurs kadrosunda Castle, Dylan Harper ve De'Aaron Fox gibi birden fazla guard bulunmasına rağmen, bu oyunculardan herhangi birinin kadro dengesini sağlamak adına bir takas paketine dahil edilmesi şu aşamada beklenmiyor.


Brian Windhorst, The Ryen Russillo Show'da Castle hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Lig genelinde neredeyse kimse için onu takas edeceklerini sanmıyorum. Anne babalar çocuklarını sever, bu sürpriz değil. Takımlar da çaylaklarını sever. Her yere gittiğinizde 'Bu çocuğu seviyoruz' lafını duyarsınız."

Windhorst, Spurs'ün Castle'ı kadroya kattıkları ilk andan itibaren büyük bir hayranlık duyduğunu vurgulayarak, "Onu aldıkları anda 'Bu çocuğu inanılmaz seviyoruz' dediler. Victor'un yanına koymak için mükemmel oyuncu olduğuna inanıyorlar," dedi.

Spurs'ün Castle'a olan bu bakışı, Giannis Antetokounmpo gibi bir yıldız için büyük bir takasa girme konusundaki isteksizliklerini de açıklıyor.

"Onun karakterini, rekabetçiliğini ve gelişme arzusunu seviyorlar. Stephon Castle'ı gerçekten seviyorlar," diyen Windhorst, Spurs'ün elinde üç kaliteli guard ve çok sayıda draft hakkı olmasına rağmen, kısa vadeli şampiyonluk hedefi için aceleci davranmayabileceğini belirtti.

Sonuç olarak Windhorst, Spurs'ün Castle'dan vazgeçmesini son derece düşük bir ihtimal olarak görüyor:
"Onu neredeyse hiçbir şey karşılığında vermelerine çok şaşırırım."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
