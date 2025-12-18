San Antonio Spurs, Stephon Castle'ın Victor Wembanyama ile birlikte takımın temel yapı taşlarından biri olduğuna son derece ikna olmuş durumda.Castle, Yılın Çaylağı seçildiği sezonun ardından tüm istatistik kategorilerinde, özellikle de skor verimliliğinde gelişim göstererek bu güveni pekiştirdi.Spurs kadrosunda Castle, Dylan Harper ve De'Aaron Fox gibi birden fazla guard bulunmasına rağmen, bu oyunculardan herhangi birinin kadro dengesini sağlamak adına bir takas paketine dahil edilmesi şu aşamada beklenmiyor.Brian Windhorst, The Ryen Russillo Show'da Castle hakkında şu ifadeleri kullandı:"Lig genelinde neredeyse kimse için onu takas edeceklerini sanmıyorum. Anne babalar çocuklarını sever, bu sürpriz değil. Takımlar da çaylaklarını sever. Her yere gittiğinizde 'Bu çocuğu seviyoruz' lafını duyarsınız."Windhorst, Spurs'ün Castle'ı kadroya kattıkları ilk andan itibaren büyük bir hayranlık duyduğunu vurgulayarak, "Onu aldıkları anda 'Bu çocuğu inanılmaz seviyoruz' dediler. Victor'un yanına koymak için mükemmel oyuncu olduğuna inanıyorlar," dedi.Spurs'ün Castle'a olan bu bakışı, Giannis Antetokounmpo gibi bir yıldız için büyük bir takasa girme konusundaki isteksizliklerini de açıklıyor."Onun karakterini, rekabetçiliğini ve gelişme arzusunu seviyorlar. Stephon Castle'ı gerçekten seviyorlar," diyen Windhorst, Spurs'ün elinde üç kaliteli guard ve çok sayıda draft hakkı olmasına rağmen, kısa vadeli şampiyonluk hedefi için aceleci davranmayabileceğini belirtti.Sonuç olarak Windhorst, Spurs'ün Castle'dan vazgeçmesini son derece düşük bir ihtimal olarak görüyor:"Onu neredeyse hiçbir şey karşılığında vermelerine çok şaşırırım."