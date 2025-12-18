Fenerbahçe transferde gaza bastı!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi gaza basıyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer için yurt dışında görüşmelerde bulunacak.
Kenneth Taylor ve Joey Veerman görüşülen isimler arasında ancak liste sadece bu iki oyuncuyla sınırlı değil. 4–5 futbolcu ile temas var.
Torunoğulları, transfer için yurt dışında önemli temaslarda bulunacak.
