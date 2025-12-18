İtalya'dan Mauro Icardi için flaş iddia!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, menajerler aracılığıyla Roma kulübüne önerildi.
Sportmediaset'te yer alan habere göre, henüz resmi bir teklif yapılmamasına rağmen taraflar arasında ilk temasın kurulduğu belirtildi. Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Arjantinli golcünün transferine olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Haberde ayrıca, Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında, Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'nun da yer aldığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan Arhantinli golcü, 8 gol kaydetti.
