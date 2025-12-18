18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Kerr'den, oynatmadığı Jonathan Kuminga'ya mesaj

Golden State Warriors'ta Jonathan Kuminga'nın rolü, rotasyonda yapılan değişiklikler ve üst üste gelen "DNP" (oynamadı) kararları sonrası belirsizliğini koruyor. Ancak başantrenör Steve Kerr, başarılı geçen bir antrenman haftasının ardından Kuminga'nın yeni bir şans kazandığını ifade etti.

Kerr'den, oynatmadığı Jonathan Kuminga'ya mesaj
Golden State Warriors'ta Jonathan Kuminga'nın rolü, rotasyonda yapılan değişiklikler ve üst üste gelen "DNP" (oynamadı) kararları sonrası belirsizliğini koruyor. Ancak başantrenör Steve Kerr, başarılı geçen bir antrenman haftasının ardından Kuminga'nın yeni bir şans kazandığını ifade etti.

Sezon ilerledikçe istikrarsızlıkla boğuşan Warriors, çözüm arayışını sürdürüyor. Takım etrafındaki en büyük soru işaretlerinden biri ise Kuminga'nın rotasyondaki yeri oldu.

Sezona ilk beş oyuncusu olarak başlayan Kuminga, iki yönlü enerjisiyle dikkat çekmişti. Atletizmi ve potaya agresif gidişleri, Warriors hücumuna farklı bir boyut katmıştı.


Ancak bu rol uzun sürmedi. Kuminga kısa süre içinde benche alındı, bir sakatlık yaşadı ve ardından teknik ekibin rotasyon denemeleri sırasında üst üste maçlarda süre alamadı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Steve Kerr, Kuminga'nın yeniden forma giymeye hazır olduğuna inanıyor. Kerr, bu kararın arkasında oyuncunun antrenmanlardaki performansının yattığını vurguladı.

Nick Friedell'in aktardığına göre Kerr, "Bunu ödüllendireceğim. Onun yeniden sahada olması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Kuminga, en son Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçta forma giymiş, 1/10 isabetle 4 sayıda kalmıştı. O karşılaşmanın ardından Warriors, üç maç oynadı ve Kuminga bu maçların hiçbirinde parkede yer almadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
