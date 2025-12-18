Golden State Warriors'ta Jonathan Kuminga'nın rolü, rotasyonda yapılan değişiklikler ve üst üste gelen "DNP" (oynamadı) kararları sonrası belirsizliğini koruyor. Ancak başantrenör Steve Kerr, başarılı geçen bir antrenman haftasının ardından Kuminga'nın yeni bir şans kazandığını ifade etti.Sezon ilerledikçe istikrarsızlıkla boğuşan Warriors, çözüm arayışını sürdürüyor. Takım etrafındaki en büyük soru işaretlerinden biri ise Kuminga'nın rotasyondaki yeri oldu.Sezona ilk beş oyuncusu olarak başlayan Kuminga, iki yönlü enerjisiyle dikkat çekmişti. Atletizmi ve potaya agresif gidişleri, Warriors hücumuna farklı bir boyut katmıştı.Ancak bu rol uzun sürmedi. Kuminga kısa süre içinde benche alındı, bir sakatlık yaşadı ve ardından teknik ekibin rotasyon denemeleri sırasında üst üste maçlarda süre alamadı.Tüm bu gelişmelere rağmen Steve Kerr, Kuminga'nın yeniden forma giymeye hazır olduğuna inanıyor. Kerr, bu kararın arkasında oyuncunun antrenmanlardaki performansının yattığını vurguladı.Nick Friedell'in aktardığına göre Kerr,ifadelerini kullandı.Kuminga, en son Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan maçta forma giymiş, 1/10 isabetle 4 sayıda kalmıştı. O karşılaşmanın ardından Warriors, üç maç oynadı ve Kuminga bu maçların hiçbirinde parkede yer almadı.