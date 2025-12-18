Manchester City'de Guardiola yerine Enzo Maresca!

Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın yerine Enzo Maresca'yı düşünüyor!The Athletic'te yer alan habere göre, Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın gelecek yaz ayrılması durumunda Manchester City'nin düşündüğü adaylar arasında üst sıralarda yer alıyor.Manchester City'nin, Guardiola'nın ayrılık senaryosunda farklı isimleri de değerlendirdiği ancak Maresca'nın listenin üst sıralarında olduğu belirtildi.45 yaşındaki Enzo Maresca, daha önce 2022-2023 sezonunda Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.Guardiola'nın yanında bir sezon kalan ve ardından Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayan Maresca, geçen yıl ise Chelsea'nin başına geçti. İtalyan teknik adamın, kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.