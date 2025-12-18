Beşiktaş'ta kaleci hamlesi: Hedef Altay Bayındır

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımın çıkışa geçmesi için yapılacak takviyelerin büyük önem taşıdığını her fırsatta dile getiriyor.
Siyah-beyazlılarda Yalçın, genel koordinatör Serkan Reçber ile birlikte transfer listesini netleştirdi.
ALTAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni bir kaleci transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Listenin ilk sırasındaki isimler arasında ise milli file bekçisi Altay Bayındır da yer alıyor.
Manchester United forması giyen Altay'ın, İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR
Kırmızı Şeytanlar'ın, milli kaleci için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor.
Ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler, Altay Bayındır'ın yeniden Süper Lig'e dönüp dönmeyeceğini netleştirecek.