17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Beşiktaş'ta kaleci hamlesi: Hedef Altay Bayındır

Takviye çağrısını yineleyen Sergen Yalçın, Serkan Reçber ile birlikte transfer listesini hazırladı.

calendar 18 Aralık 2025 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kaleci hamlesi: Hedef Altay Bayındır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımın çıkışa geçmesi için yapılacak takviyelerin büyük önem taşıdığını her fırsatta dile getiriyor.
 
Siyah-beyazlılarda Yalçın, genel koordinatör Serkan Reçber ile birlikte transfer listesini netleştirdi.
 
ALTAY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
 
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni bir kaleci transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Listenin ilk sırasındaki isimler arasında ise milli file bekçisi Altay Bayındır da yer alıyor.
 
Manchester United forması giyen Altay'ın, İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
 
BEŞİKTAŞ ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR
 
Kırmızı Şeytanlar'ın, milli kaleci için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor.
 
Ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler, Altay Bayındır'ın yeniden Süper Lig'e dönüp dönmeyeceğini netleştirecek. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.