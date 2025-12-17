17 Aralık
Galatasaray MCT Technic galip geldi, zirvede bitirdi

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında Igokea m:tel'i deplasmanda 82-65 yenerek grubu 5 galibiyetle lider tamamladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 82-65 yendi.

Laktasi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-33 üstünlükle gitti.

İkinci devrede de skor avantajını koruyan Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodunu 61-47 önde bitirdiği mücadeleyi 82-65 kazandı.


Sarı-kırmızılılarda Buğrahan Tuncer, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda ise Javon Bess ve Marko Jeremic'in 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grup maçlarını 5 galibiyet, bir mağlubiyetle zirvede bitirdi. Igokea m:tel ise bir galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
