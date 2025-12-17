Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi.
Bakan Bak, NSosyal hesabından "Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı" başlığıyla "Sizleri, milli gururlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy vermeye davet ediyorum. Oylarımız da gönüllerimiz de onlarla." paylaşımı yaptı.
Basketbolseverler, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek oylamaya, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden katılabilecek.
Bakan Bak, Alperen Şengün ve Adem Bona'ya destek istedi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy verilmesi için destek çağrısında bulundu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Afrika Kupası'nda Süper Lig'den 21 futbolcu
-
9
Galatasaray'da savunmaya yeni aday Ümit Akdağ!
-
8
Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
-
7
Konyaspor, Galatasaray'dan iki ismi istiyor!
-
6
Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama
-
5
Inter'in yıldızı, Fenerbahçe Beko maçını izledi!
-
4
RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!
-
3
Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
-
2
Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye teklif: Livakovic!
-
1
Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
- 23:09 Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti
- 23:00 Anadolu Efes, Pablo Laso ile nefes aldı!
- 22:56 FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!
- 22:42 Serdal Adalı'dan hakem tepkisi: "Karşınızda bizi bulacaksınız!"
- 22:28 Alanyaspor, Trabzonspor'u evinde devirdi!
- 22:06 Bakan Bak, Alperen Şengün ve Adem Bona'ya destek istedi
- 22:03 Fenerbahçe Medicana, sahasında Göztepe'yi devirdi!
- 22:01 Netflix ve FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na özel yeni oyun!
- 21:57 Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, evinde kayıp!
- 21:49 NBA All-Star oylaması başladı
- 21:27 Thomas Reis: "Son 8'e kalmak istiyoruz"
- 21:10 Mauro Icardi'den olay paylaşım!
- 20:36 Beşiktaş'ın filede kabusu bitmedi! Evde bir kayıp daha
- 20:12 Aliağa Petkimspor'dan Eurocup'ta ikide iki!
- 20:02 Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in yardımcıları belli oldu
- 19:54 Halil Dervişoğlu parladı, Rizespor gruplara farklı başladı!
- 19:52 Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!
- 19:34 Trabzonspor - Alanyaspor: 11'ler
- 19:27 Inter Miami, Luis Suarez ile nikah tazeledi!
- 19:00 Dursun Özbek'ten Okan Buruk tepkisi: "Yeter artık!"
- 18:49 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 18:22 Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı
- 18:17 Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!
- 18:01 Timo Werner için MLS ihtimali!
- 17:44 Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden galip
- 17:41 Zeren Spor, evinde hata yapmadı!
- 17:35 Fatih Karagümrük: "Bizim için test maçı oldu"
- 17:31 FIFA'dan Dünya Kupası için dev kasa: 727 milyon dolar
- 17:28 Antalyaspor'da Erol Bulut sonrası gündem: Volkan Demirel
- 17:18 Erzurumspor FK'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!
- 17:08 Antalyaspor'da Erol Bulut'a veda!
- 17:03 Fenerbahçe'de iki gençle profesyonel imza!
- 16:55 Fischer: "Samsunspor çok sistematik bir takım"
- 16:54 Serdal Adalı'dan yabancı VAR açıklaması!
- 16:53 Karagümrük - İstanbulspor maçı sessiz
- 16:34 Mehmet Altıparmak: "Iğdır maçı final niteliğinde"
- 16:28 Manchester City'den anlamlı hamle
- 16:00 Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
- 15:45 Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması!
- 15:35 RESMİ: Transfer döneminde tarih değişti!
- 15:34 Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
- 15:34 Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama
- 15:15 Beşiktaş gönüllülerinden depremzede öğrencilere forma
- 15:07 Altay yine Yusuf Şimşek'le seri yakaladı
- 15:05 Somaspor yeni evinde gülemedi
- 15:04 Aliağa FK'nın müthiş serisi bitti
- 15:02 Muğlaspor beraberlikle liderlikten oldu
- 15:02 Edin Dzeko'ya talip çıktı!
- 14:56 Redick, Lakers'ın bir sonraki takas hamlesine dair ipucu vermiş olabilir
- 14:55 Kerr, Lacob'ın sızdırılan e-postasıyla ilgili endişeli değil
- 14:52 Beşiktaş'a Brezilya'dan sol bek!
- 14:44 Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda açıklama!
- 14:09 İsmail Çipe'nin acı günü
- 14:07 İspanya'da taraftar gruplarına operasyon!
- 14:00 Nihat Özdemir, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
- 13:46 Serdal Adalı'dan MHK ve Rafa Silva için açıklama!
- 13:35 Göztepe'ye yeni tesis müjdesi
- 13:14 Lewandowski için transfer görüşmesi
- 13:12 Konferans Ligi'nde lig etabı sonlanacak!
- 13:06 Hacıosmanoğlu, FIFA Genel Kurulu'na katıldı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG!
Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!
Timo Werner için MLS ihtimali!
Manchester City'den anlamlı hamle
Kenan Yıldız bilmecesi: İngiliz devleri devrede!
Lewandowski için transfer görüşmesi
Alexander Sörloth, maç kadrosunda yok!
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde!
Raphinha'nın eşinden FIFA'ya yılın ilk 11'i tepkisi!
FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|16
|12
|3
|1
|36
|12
|39
|2
|Fenerbahçe
|16
|10
|6
|0
|36
|14
|36
|3
|Trabzonspor
|16
|10
|5
|1
|30
|16
|35
|4
|Göztepe
|16
|8
|5
|3
|19
|9
|29
|5
|Beşiktaş
|16
|7
|5
|4
|29
|22
|26
|6
|Samsunspor
|16
|6
|7
|3
|22
|18
|25
|7
|Gaziantep FK
|16
|6
|5
|5
|23
|25
|23
|8
|Başakşehir
|16
|5
|5
|6
|22
|17
|20
|9
|Kocaelispor
|16
|5
|5
|6
|13
|16
|20
|10
|Alanyaspor
|16
|3
|9
|4
|14
|14
|18
|11
|Rizespor
|16
|4
|6
|6
|20
|23
|18
|12
|Konyaspor
|16
|4
|4
|8
|20
|28
|16
|13
|Gençlerbirliği
|16
|4
|3
|9
|17
|21
|15
|14
|Kasımpaşa
|16
|3
|6
|7
|14
|21
|15
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|3
|9
|15
|29
|15
|16
|Kayserispor
|16
|2
|8
|6
|15
|32
|14
|17
|Eyüpspor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|18
|Karagümrük
|16
|2
|3
|11
|14
|30
|9