17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-3115'
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
2-2112'
17 Aralık
Alaves-Sevilla
0-022'
17 Aralık
M.City-Brentford
1-0DA
17 Aralık
Newcastle-Fulham
0-09'

Bakan Bak, Alperen Şengün ve Adem Bona'ya destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy verilmesi için destek çağrısında bulundu.

calendar 17 Aralık 2025 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bakan Bak, Alperen Şengün ve Adem Bona'ya destek istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi.

Bakan Bak, NSosyal hesabından "Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı" başlığıyla "Sizleri, milli gururlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy vermeye davet ediyorum. Oylarımız da gönüllerimiz de onlarla." paylaşımı yaptı.

Basketbolseverler, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek oylamaya, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden katılabilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.