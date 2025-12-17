17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-3115'
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
2-2112'
17 Aralık
Alaves-Sevilla
0-022'
17 Aralık
M.City-Brentford
1-0DA
17 Aralık
Newcastle-Fulham
0-09'

Netflix ve FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na özel yeni oyun!

Netflix ve FIFA, 2026 Dünya Kupası döneminde kullanıcılarla buluşacak özel bir futbol oyununu duyurdu.

calendar 17 Aralık 2025 22:01
Haber: Sporx.com
Netflix ve FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na özel yeni oyun!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIFA, Netflix ile birlikte 2026 Dünya Kupası öncesi cep telefonları üzerinden de oynanabilecek futbol simülasyon oyunu çıkarılacağını duyurdu.

Delphi Interactive tarafından geliştirilen oyun, Netflix Games üzerinden erişilebilecek ve hem solo hem de arkadaşlarla çevrimiçi oynanabilecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, iş birliğini "FIFA'nın futbol oyunları alanındaki inovasyona olan bağlılığında önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirerek, oyunun Netflix üyelerine ücretsiz sunulacağını belirtti. "Simülasyon oyunları kavramını yeniden tanımlayacak bu oyun, dijital futbol çağının başlangıcını işaret ediyor" dedi.


Netflix Oyunları Başkanı Alain Tascan, "Dünya Kupası 2026 kültürel bir etkinlik olacak ve taraftarlar artık bu heyecanı kendi evlerine taşıyabilecek" ifadelerini kullandı. Delphi Interactive CEO'su Casper Daugaard ise "Amacımız, FIFA oyununu her yaştan futbolsever için en eğlenceli ve ulaşılabilir küresel futbol oyunu haline getirmek" diye ekledi.

Oyun, televizyonlarda Netflix izlerken telefonla kontrol edilebilecek ve Netflix'in mevcut oyun kataloğuna katılacak. Oyunun detayları ve hangi ülkelerde sunulacağı 2026 yılında açıklanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.