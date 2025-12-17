Netflix ve FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na özel yeni oyun!

FIFA, Netflix ile birlikte 2026 Dünya Kupası öncesi cep telefonları üzerinden de oynanabilecek futbol simülasyon oyunu çıkarılacağını duyurdu.Delphi Interactive tarafından geliştirilen oyun, Netflix Games üzerinden erişilebilecek ve hem solo hem de arkadaşlarla çevrimiçi oynanabilecek.FIFA Başkanı Gianni Infantino, iş birliğini "FIFA'nın futbol oyunları alanındaki inovasyona olan bağlılığında önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirerek, oyunun Netflix üyelerine ücretsiz sunulacağını belirtti. "Simülasyon oyunları kavramını yeniden tanımlayacak bu oyun, dijital futbol çağının başlangıcını işaret ediyor" dedi.Netflix Oyunları Başkanı Alain Tascan, "Dünya Kupası 2026 kültürel bir etkinlik olacak ve taraftarlar artık bu heyecanı kendi evlerine taşıyabilecek" ifadelerini kullandı. Delphi Interactive CEO'su Casper Daugaard ise "Amacımız, FIFA oyununu her yaştan futbolsever için en eğlenceli ve ulaşılabilir küresel futbol oyunu haline getirmek" diye ekledi.Oyun, televizyonlarda Netflix izlerken telefonla kontrol edilebilecek ve Netflix'in mevcut oyun kataloğuna katılacak. Oyunun detayları ve hangi ülkelerde sunulacağı 2026 yılında açıklanacak.