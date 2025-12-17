17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-3115'
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
2-2112'
17 Aralık
Alaves-Sevilla
0-022'
17 Aralık
M.City-Brentford
1-0DA
17 Aralık
Newcastle-Fulham
0-09'

Fenerbahçe Medicana, sahasında Göztepe'yi devirdi!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 17 Aralık 2025 22:03
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Orhan Sakın

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Milenkovic, Bedart, Arelya Karasoy)

Göztepe: Hande Sunar, Nursevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Berre İnce, Eda Kafkas, Scuka, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, İlayda Uçak)

Setler: 27-29, 25-17, 25-20, 25-17

Süre: 128 dakika (39, 29, 34, 26)

