Fenerbahçe'de iki gençle profesyonel imza!

Fenerbahçe, U19 Takımı'nda forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen 2008 doğumlu futbolcularımız Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi, Futbol Direktörümüz Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı."
YAPILAN AÇIKLAMALAR
Futbol Altyapı Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural: "Daha önce akademiden 5 oyuncumuzu profesyonel yapmıştık, bugün de iki genç kardeşimizi daha A Takıma gönderiyoruz. Mutlu ve gururluyuz. İnşallah daha devamı da gelecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin."
Futbol Direktörü Devin Özek: "Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim."
Futbol Akademi Genel Koodinatörü Sedat Karabük: "İki arkadaşımızı daha profesyonel yaptık. Yavaş yavaş bunlar artacak. En büyük hedefimiz bu arkadaşlarımızın A Takımda oynama ve kadroda olma oranını yükseltmek. Onları da başaracağımızı düşüyorum."
Kuzey Sapaz: "Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim."
Kamil Efe Üregen: "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum."
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen 2008 doğumlu futbolcularımız Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi, Futbol Direktörümüz Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı."
YAPILAN AÇIKLAMALAR
Futbol Altyapı Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural: "Daha önce akademiden 5 oyuncumuzu profesyonel yapmıştık, bugün de iki genç kardeşimizi daha A Takıma gönderiyoruz. Mutlu ve gururluyuz. İnşallah daha devamı da gelecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin."
Futbol Direktörü Devin Özek: "Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim."
Futbol Akademi Genel Koodinatörü Sedat Karabük: "İki arkadaşımızı daha profesyonel yaptık. Yavaş yavaş bunlar artacak. En büyük hedefimiz bu arkadaşlarımızın A Takımda oynama ve kadroda olma oranını yükseltmek. Onları da başaracağımızı düşüyorum."
Kuzey Sapaz: "Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim."
Kamil Efe Üregen: "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum."