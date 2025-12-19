Antoine Makoumbou: 'Kesinlikle kazanmalıydık'

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında Mainz'a 2-0 yenildi.



Antoine Makoumbou, maçın ardından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirtti.



Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Makoumbou, "Hem kendi adıma hem takımım adına üzgünüm mağlubiyet sebebiyle. Takım olarak iyi başladık ama istemediğimiz bir gol yedik. Kesinlikle kazanmalıydık. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kazanmalıydık" ifadelerini kullandı.



