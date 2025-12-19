Dinamo Kiev kazanarak veda etti!

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev, Noah'ı konuk etti.



Motor Lublin Arena'da oynanan mücadeleyi Dinamo Kiev 2-0 kazandı.



Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vladislav Kabaev ve 50. dakikada Matvii Ponomarenko kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev, aldığı galibiyete rağmen topladığı 6 puanla ilk 24'ün dışında kalarak turnuvaya veda etti.



Noah ise topladığı 8 puanla 19. olarak adını Konferans Ligi play-off etabına yazdırdı.



