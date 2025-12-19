18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Thomas Reis: "Devam etmek zorundayız"

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, 2-0 kaybedilen Mainz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2025 01:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis, maçın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Reis, "Bir sonraki maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Performansımız nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibimiz galibiyeti hak etti. İkili mücadelelerde agresif değildik, ikinci topları kaybettik. Emre ile kaçırdığımız bir gol vardı. Atabilseydik 1-0 kazanıp belki başka şeyler konuşacaktık ama olmadı. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar konusuna da değinen deneyimli teknik adam, "Ntcham'ın arka adalesinde kas sakatlığı oluştu. Çok eksikle devam etmek zorunda olduğumuz bir dönemde bu sakatlık bizi üzdü. Takımda belli bir yorgunluk var. Genç oyunculara da şans vermeye çalışıyoruz, bu durum onlar için de kolay değil. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü bir maçımız daha var, ardından kupa maçı oynayacağız. Sakat oyuncularımızın en kısa sürede aramıza dönmesini umuyorum ancak her şeye rağmen devam etmek zorundayız" dedi.

Alman teknik direktör, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Mainz 05'in bugün hak ederek kazandığını dile getirdi.

Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis, "Beklediğimiz gibi oynamadık maalesef. İlk yarıdaki pozisyonda o gol olsaydı belki bir dönüm noktası olabilirdi. Çok basit hatalar yaptık. Daha iyi defans yapabilirdik." dedi.

Reis, ikili mücadelelerde de kötü olduklarına dikkat çekerek, "Mainz daha fazla kazandı ikili mücadeleleri. Bir oyuncumuz daha sakatlandı. Daha iyi oynamak için tabii ki çalışacağız. Sonuç olarak play-off'lara kaldık bir maçımız daha var. Ve sakatlıklardan geri dönen oyuncularımız da olacak." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
