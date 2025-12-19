Thomas Reis: 'Devam etmek zorundayız'

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Mainz maçının ardından açıklamalarda bulundu.Thomas Reis, maçın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.Performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Reis,ifadelerini kullandı.Sakatlıklar konusuna da değinen deneyimli teknik adam,dedi.Alman teknik direktör, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Mainz 05'in bugün hak ederek kazandığını dile getirdi.Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis,dedi.Reis, ikili mücadelelerde de kötü olduklarına dikkat çekerek,ifadelerini kullandı.