18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Emlak Konut, turnuvaya veda etti

FIBA Eurocup play-off turu rövanş maçında konuk olduğu İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 71-59 yenilen Emlak Konut, turnuvaya veda etti.

19 Aralık 2025 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emlak Konut, turnuvaya veda etti
Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup play-off turu rövanş maçında konuk olduğu İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 71-59 yenilerek elendi.

Municipal Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-16 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-28 üstün gitti.

Perfumerias Avenida, maç boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Emlak Konut karşısında üçüncü periyodunu 58-48 önde geçtiği mücadeleyi 71-59 kazandı.


Khadijiah Cave 18 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Emlak Konut'ta ise Jessica Thomas'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İlk maçı da 81-78 kazanan Perfumerias Avenida, bu sonuçla son 16 turuna kaldı. Emlak Konut ise turnuvaya veda etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
