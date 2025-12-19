Emlak Konut, turnuvaya veda etti

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup play-off turu rövanş maçında konuk olduğu İspanya ekibi Perfumerias Avenida'ya 71-59 yenilerek elendi.Municipal Wurzburg Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-16 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 43-28 üstün gitti.Perfumerias Avenida, maç boyunca oyuna ortak olmakta zorlanan Emlak Konut karşısında üçüncü periyodunu 58-48 önde geçtiği mücadeleyi 71-59 kazandı.Khadijiah Cave 18 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Emlak Konut'ta ise Jessica Thomas'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.İlk maçı da 81-78 kazanan Perfumerias Avenida, bu sonuçla son 16 turuna kaldı. Emlak Konut ise turnuvaya veda etti.