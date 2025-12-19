18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu!

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon, Ürdün'ü uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas oldu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu!
2025 FIFA Arap Kupası'nda Ürdün'ü normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas, şampiyonluğa ulaştı.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı.

Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti.


Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

Bu sonuçla Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YARIDA KALDI

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üçüncülük maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kaldı.

FIFA'nın açıklamasına göre ilk devresi oynanan karşılaşma, stat yakınındaki şimşek fırtınası yüzünden futbolcu, personel ve taraftar güvenliğini sağlamak amacıyla iptal edildi.

Müsabakanın sonucuyla ilgili karar ise daha sonra FIFA tarafından açıklanacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
