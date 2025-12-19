AEK Atina, 90+15'te kazandı, ilk 8'e girdi!

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında AEK Atina, Universitatea Craiova'yı konuk etti.



OPAP Arena'da oynanan mücadeleyi AEK Atina, 3-2 kazandı.



AEK Atina'ya galibiyeti getiren golleri 65'te Domagoj Vida, 90+8'de Dereck Kutesa ve 90+15'te Luka Jovic(P) kaydetti.



Universitatea Craiova'nın gollerini ise 30. dakikada Stefan Baiaram ve 59. dakikada Alexandru Cicaldau kaydetti.



Bu sonuçla birlikte AEK Atina, 90'dan sonra attığı iki golle alınan galibiyet ile adını ilk 8'e yazdırdı.



Rumen Ekibi Craiova ise yediği bu iki golle turnuvada ilk 24'ün hemen dışında (25.) kalarak elendi.



