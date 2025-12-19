18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

AEK Atina, 90+15'te kazandı, ilk 8'e girdi!

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında AEK Atina, Universitatea Craiova'yı 3-2 mağlup etti.

19 Aralık 2025 01:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
AEK Atina, 90+15'te kazandı, ilk 8'e girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında AEK Atina, Universitatea Craiova'yı konuk etti.

OPAP Arena'da oynanan mücadeleyi AEK Atina, 3-2 kazandı.

AEK Atina'ya galibiyeti getiren golleri 65'te Domagoj Vida, 90+8'de Dereck Kutesa ve 90+15'te Luka Jovic(P) kaydetti.

Universitatea Craiova'nın gollerini ise 30. dakikada Stefan Baiaram ve 59. dakikada Alexandru Cicaldau kaydetti.

Bu sonuçla birlikte AEK Atina, 90'dan sonra attığı iki golle alınan galibiyet ile adını ilk 8'e yazdırdı.

Rumen Ekibi Craiova ise yediği bu iki golle turnuvada ilk 24'ün hemen dışında (25.) kalarak elendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
