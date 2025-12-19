Yunus Emre Çift: 'İnşallah tur atlayacağız'

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. hafta maçında Mainz'a 2-0 kaybetti.
Yunus Emre Çift, maçın ardından yaptığı açıklamada değerlendirmelerde bulundu.
Maçın zorlu geçtiğini ifade eden genç oyuncu, "Bir anda oyuna girdim. Akışı zor bir maçtı. İkinci yarı 1-1 yapıp buradan puanla ayrılmak istiyorduk. Ancak ikinci yarı başında skor 2-0 oldu, maalesef. Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ama son 2 maçta taraftarımızı üzdük. Playoffta tur atlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
