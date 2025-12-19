Maccabi Tel Aviv, seriyi 4 maça çıkardı!

Euroleague'in 17. haftasında Maccabi Tel-Aviv, Valencia Basket'i konuk etti.
Menora Mivtachim Arena'da oynanan mücadeleyi Maccabi Tel-Aviv, 85-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Maccabi Tel-Aviv, Euroleague'deki galibiyet serisini 4'e yükselterek toplamda 7. galibiyetini elde etti.
Euroleague'de 3. sırada bulunan Valencia ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmada Valencia Basket'te Kameron Taylor, 15 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
Maccabi Tel-Aviv sonraki hafta Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olacak. Valencia, Baskonia'yı ağırlayacak.
