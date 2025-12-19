Sparta Prag kazandı, ilk 8'e adını yazdırdı!

EFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında Sparta Prag, Aberdeen'i konuk etti.
Epet Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 3-0 kazandı.
Sparta Prag'a galibiyeti getiren golleri 16'da John Mercado, 29'da Lukas Haraslin ve 66. dakikada Garang Kuol kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 6 maçta 13 puan toplayan Sparta Prag, Konferans Ligi'nde grup aşamasını 4. olarak tamamladı.
Aberdeen ise 2 puan toplayarak turnuvaya veda etti.
