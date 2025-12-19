Real Madrid, evinde galip!

Euroleague'in 17. haftasında Real Madrid, sahasında Paris Basketbol'u konuk etti.
Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 95-90 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 10. galibiyetini elde ederken, üst üste 6. mağlubiyetini alan Paris, toplamda 12. mağlubiyetini yaşadı.
Real Madrid'de Theo Maledon, 21 sayı ile oynadı. Paris'te Jared Rhoden, 19 sayı kaydetti.
Euroleague'de gelecek hafta Real Madrid, Monaco Basket'e konuk olacak. Paris, Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 95-90 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 10. galibiyetini elde ederken, üst üste 6. mağlubiyetini alan Paris, toplamda 12. mağlubiyetini yaşadı.
Real Madrid'de Theo Maledon, 21 sayı ile oynadı. Paris'te Jared Rhoden, 19 sayı kaydetti.
Euroleague'de gelecek hafta Real Madrid, Monaco Basket'e konuk olacak. Paris, Kızılyıldız'ı konuk edecek.