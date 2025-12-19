Konferans Ligi'nde lider Strasbourg!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. maç haftasında Strasbourg ile Breidablik karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 3-1'lik skorla kazandı.



Ev sahibi Strasbourg, 11. dakikada Sebastian Nanasi ile öne geçti. Breidablik, 37. dakikada Hoskuldur Gunnlaugsson ile eşitliği sağladı.



Fransız ekibi, 80. dakikada Martial Godo ve 90+4. dakikada Julio Enciso'nun golleriyle galibiyete uzandı.



Strasbourg, puanını 16'ya çıkardı ve Konferans Ligi'nin grup aşamasını lider bitirdi.



Breidablik ise 5 puanla ilk 24'ün dışında kaldı ve Konferans Ligi'ne veda etti.



