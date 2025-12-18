18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
1-0DA
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
0-0DA
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0DA
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
0-0DA
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
0-0DA
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
0-2DA
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
0-1DA
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
0-1DA
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0DA
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
1-0DA
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0DA
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-0DA
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
2-145'
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
1-0DA
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
1-0DA
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
1-0DA
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
2-0DA
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
1-1DA

Gökdeniz Gürpüz'den ilk 11 açıklaması!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Rams Başakşehir maçının ardından konuştu.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Rams Başakşehir maçının ardından konuştu.

Gürpüz, "Galatasaray'a geldiğimden bu yana yüzde yüzümle çalışıyorum. Ağabeylerim de bana güveniyor. İlk kez 11 oynadım, çok mutluyum." ifadeleriyle söze başladı.

Genç orta saha, "Ağabeylerim bana saha içinde çok yardım ettiler, çok destek verdiler. Onlarla oynamak çok büyük gurur. Onlara da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
