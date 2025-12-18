Gökdeniz Gürpüz'den ilk 11 açıklaması!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, Rams Başakşehir maçının ardından konuştu.
Gürpüz, "Galatasaray'a geldiğimden bu yana yüzde yüzümle çalışıyorum. Ağabeylerim de bana güveniyor. İlk kez 11 oynadım, çok mutluyum." ifadeleriyle söze başladı.
Genç orta saha, "Ağabeylerim bana saha içinde çok yardım ettiler, çok destek verdiler. Onlarla oynamak çok büyük gurur. Onlara da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
