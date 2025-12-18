18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
1-045'
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
0-045'
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0DA
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
0-045'
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
0-0DA
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
0-245'
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
0-1DA
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
0-145'
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-045'
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
1-0DA
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-045'
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-0DA
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
1-145'
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
1-045'
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
1-0DA
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
1-0DA
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
2-0DA
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
1-145'

Galatasaray'dan Başakşehir serisi!

Galatasaray, Rams Başakşehir'i üst üste 4. kez mağlup etti.

Galatasaray, Rams Başakşehir'i resmi maçlarda üst üste 4. kez mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 Süper Lig maçında RAMS Başakşehir'i 2'şer kez 2-1, 1 kez de 2-0 mağlup etti. Bu maçı 1-0 kazanan Galatasaray, böylece rakibini üst üste 4 resmi maçta yenmeyi başardı.

Aynı zamanda Galatasaray, turuncu-lacivertli ekibe karşı mağlup olmama serisini 8 maça çıkardı.


Son olarak rakibine 5 Nisan 2023'teki Ziraat Türkiye Kupası maçında yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında rakibiyle 6 Süper Lig ve 1 kupa maçı oynadı.

Galatasaray, bu maçların 6'sını kazanırken sadece 1 kez rakibiyle berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanmasıyla RAMS Başakşehir'e karşı namağlup serisini 8 müsabakaya çıkardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
