Trump'tan Dünya Kupası kararı: 2 ülkeye seyahat yasağı!

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir karara imza attı.Trump yönetimi, salı günü yürürlüğe giren yeni düzenlemeylevevatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı. Halihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran ise en sert kısıtlamalara tabi ülkeler arasında yer alıyor.Böylece seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak vize süresi aşımı oranlarını gösterdiSöz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor. Bu durum, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek isteyen Senegal ve Fildişi Sahili taraftarlarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nda yer alacak. Afrika temsilcisi; Fransa, Norveç ve Bolivya–Irak–Surinam play-off galibiyle karşılaşacak. Fransa ve Norveç maçları ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Play-off galibiyle yapılacak mücadele ise Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleşecek. Bu karşılaşmada Senegal taraftarları herhangi bir kısıtlamaya takılmadan tribündeki yerini alabilecek.Fildişi Sahili, Almanya, Ekvador ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak öne çıkan Curaçao ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek. Ekvador ve Curaçao karşılaşmaları ABD'de oynanacakken, Almanya maçı Kanada'da yapılacak ve bu maçta seyahat yasağı uygulanmayacak.Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnameleri, oyuncular, teknik ekip ve birinci derece aile üyeleri için istisna içeriyor.Bu kapsamda Senegal'den Iliman Ndiaye ve Nicolas Jackson, Fildişi Sahili'nden ise Amad ve Evann Guessand gibi Premier Lig'de forma giyen yıldız isimlerin turnuvaya katılımında herhangi bir engel bulunmuyor.Ancak tüm bu istisnalara rağmen, her iki ülkenin on binlerce taraftarı için yeni seyahat kuralları 2026 Dünya Kupası'nı ABD'de izlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu kararın turnuva atmosferini ve tribün doluluklarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.