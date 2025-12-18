18 Aralık
Trump'tan Dünya Kupası kararı: 2 ülkeye seyahat yasağı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararnameyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir karara imza attı.

Trump yönetimi, salı günü yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı. Halihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran ise en sert kısıtlamalara tabi ülkeler arasında yer alıyor.Böylece seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.

GEREKÇE: VİZE AŞIMI ORANLARI

Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak vize süresi aşımı oranlarını gösterdi


TURİZM VE KISA SÜRELİ ZİYARETLER DE YASAK

Söz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor. Bu durum, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek isteyen Senegal ve Fildişi Sahili taraftarlarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

SENEGAL'İN MAÇLARI METLIFE VE TORONTO'DA

Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nda yer alacak. Afrika temsilcisi; Fransa, Norveç ve Bolivya–Irak–Surinam play-off galibiyle karşılaşacak. Fransa ve Norveç maçları ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Play-off galibiyle yapılacak mücadele ise Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleşecek. Bu karşılaşmada Senegal taraftarları herhangi bir kısıtlamaya takılmadan tribündeki yerini alabilecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NE DE BENZER SENARYO

Fildişi Sahili, Almanya, Ekvador ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak öne çıkan Curaçao ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek. Ekvador ve Curaçao karşılaşmaları ABD'de oynanacakken, Almanya maçı Kanada'da yapılacak ve bu maçta seyahat yasağı uygulanmayacak.

OYUNCULAR VE TEKNİK EKİP MUAF

Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnameleri, oyuncular, teknik ekip ve birinci derece aile üyeleri için istisna içeriyor.
Bu kapsamda Senegal'den Iliman Ndiaye ve Nicolas Jackson, Fildişi Sahili'nden ise Amad ve Evann Guessand gibi Premier Lig'de forma giyen yıldız isimlerin turnuvaya katılımında herhangi bir engel bulunmuyor.

ON BİNLERCE TARAFTARA BÜYÜK ENGEL

Ancak tüm bu istisnalara rağmen, her iki ülkenin on binlerce taraftarı için yeni seyahat kuralları 2026 Dünya Kupası'nı ABD'de izlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu kararın turnuva atmosferini ve tribün doluluklarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
