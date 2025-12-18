18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

LaVine, sol ayak bileği burkulması nedeniyle en az 1 hafta yok

Sacramento Kings, guard Zach LaVine'in Pazar günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta orta dereceli sol ayak bileği burkulması yaşadığını açıkladı.

calendar 18 Aralık 2025 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kulüp tarafından yapılan duyuruda LaVine'in "kadro dışı" olarak listelendiği ve bir hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Yıldız oyuncu, sakatlığı maçın ikinci çeyreğinde bitime 5 dakika 20 saniye kala yaşadı ve karşılaşmayı terk etmek zorunda kaldı. Yapılan MR kontrolleri burkulmayı doğrularken, bu gelişme 2025-26 sezonuna 6-20'lik dereceyle başlayan Kings için önemli bir darbe olarak değerlendirildi.


Bu sezon 23 maçta forma giyen LaVine, maç başına 20,2 sayı, 3,0 ribaund ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynuyordu. 32,8 dakika süre alan LaVine, DeMar DeRozan ve Domantas Sabonis ile birlikte Sacramento hücumunun temel taşlarından biri konumundaydı. DeRozan ve Sabonis sırasıyla 17,7 ve 17,2 sayı ortalamalarına sahip.

LaVine'in yokluğunda Kings, skor üretimi konusunda yan parçalara daha fazla sorumluluk vermek zorunda kalacak. Malik Monk ve Russell Westbrook'un, sırasıyla 13,0 ve 13,8 sayı ortalamalarıyla daha fazla süre ve rol almaları bekleniyor.

Sacramento'nun önündeki fikstür de takımın derinliğini ciddi şekilde test edecek. Kings, 18 ve 20 Aralık'ta Portland, 21 Aralık'ta Houston ve 23 Aralık'ta Detroit ile karşılaşacak. Ay bitmeden Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers maçları da programda yer alıyor.

Başantrenör Doug Christie ve Kings sağlık ekibi, LaVine'in durumunu yakından takip edecek. Kulüp, oyuncunun sorunsuz bir iyileşme süreci geçirerek sahalara geri dönmesini umut ediyor. Bu sakatlık, Batı Konferansı'nda rekabetçi bir ivme yakalamaya çalışan Sacramento için kritik bir dönemde geldi.

