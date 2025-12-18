Sacramento Kings, guard Zach LaVine'in Pazar günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta orta dereceli sol ayak bileği burkulması yaşadığını açıkladı.Kulüp tarafından yapılan duyuruda LaVine'in "kadro dışı" olarak listelendiği ve bir hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.Yıldız oyuncu, sakatlığı maçın ikinci çeyreğinde bitime 5 dakika 20 saniye kala yaşadı ve karşılaşmayı terk etmek zorunda kaldı. Yapılan MR kontrolleri burkulmayı doğrularken, bu gelişme 2025-26 sezonuna 6-20'lik dereceyle başlayan Kings için önemli bir darbe olarak değerlendirildi.Bu sezon 23 maçta forma giyen LaVine, maç başına 20,2 sayı, 3,0 ribaund ve 2,3 asist ortalamalarıyla oynuyordu. 32,8 dakika süre alan LaVine, DeMar DeRozan ve Domantas Sabonis ile birlikte Sacramento hücumunun temel taşlarından biri konumundaydı. DeRozan ve Sabonis sırasıyla 17,7 ve 17,2 sayı ortalamalarına sahip.LaVine'in yokluğunda Kings, skor üretimi konusunda yan parçalara daha fazla sorumluluk vermek zorunda kalacak. Malik Monk ve Russell Westbrook'un, sırasıyla 13,0 ve 13,8 sayı ortalamalarıyla daha fazla süre ve rol almaları bekleniyor.Sacramento'nun önündeki fikstür de takımın derinliğini ciddi şekilde test edecek. Kings, 18 ve 20 Aralık'ta Portland, 21 Aralık'ta Houston ve 23 Aralık'ta Detroit ile karşılaşacak. Ay bitmeden Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers maçları da programda yer alıyor.Başantrenör Doug Christie ve Kings sağlık ekibi, LaVine'in durumunu yakından takip edecek. Kulüp, oyuncunun sorunsuz bir iyileşme süreci geçirerek sahalara geri dönmesini umut ediyor. Bu sakatlık, Batı Konferansı'nda rekabetçi bir ivme yakalamaya çalışan Sacramento için kritik bir dönemde geldi.