Galatasaray'a transfer yanıtı: Lucas Beraldo

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda, devre arasındaki transfer döneminde bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray 'ın, Fransız ekibi PSG'den bir oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Fransız basınından foot-sur7'de bulunan habere göre, Galatasaray, Lucas Beraldo için nabız yokladı fakat sonuç alamadı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, Sarı-kırmızılıların yanı sıra; Nice, Juventus ve Olympiakos'tan da ilgilenilmesine rağmen Paris'te kalmak istediğine karar verdi ve ocak ayında takımdan ayrılmak istemiyor.