17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

İngilizler, Jayden Oosterwolde'yi istiyor!

Premier Lig ekipleri, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi yakından takip ediyor.

calendar 18 Aralık 2025 08:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İngilizler, Jayden Oosterwolde'yi istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde'nin birkaç Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen takımların ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapabilecekleri öğrenildi.

NEWCASTLE UNITED

Jayden Oosterwolde için daha önce Newcastle United haberleri gündeme gelmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.