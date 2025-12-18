İngilizler, Jayden Oosterwolde'yi istiyor!

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde'nin birkaç Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği öğrenildi.
24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçen takımların ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapabilecekleri öğrenildi.
NEWCASTLE UNITED
Jayden Oosterwolde için daha önce Newcastle United haberleri gündeme gelmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
