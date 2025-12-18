Mourinho, Fenerbahçe'den istiyor: Becao

Fenerbahçe , Domenico Tedesco yönetiminde ocak ayında başlayacak transfer dönemine hazırlanırken, takımdan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde gözden düşen savunmacı Rodrigo Becao'ya sürpriz bir talip çıktı.

JOSE MOURINHO TALİP OLDU

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'yu Portekiz ekibine kazandırmak istiyor.

62 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, 37 yaşındaki Nicolas Otamendi'nin sezon sonunda futbolu bırakma ihtimali ve mevcut kadroda yalnızca üç stoper bulunması nedeniyle Brezilyalı savunmacıyı geniş rotasyonda değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.

İTALYA'DAN DA İKİ TALİBİ VAR

Benfica'nın yanı sıra Becao'ya Serie A'dan da ilgi olduğu belirtiliyor.

Brezilyalı stoperin, daha önce Udinese formasıyla mücadele ettiği İtalya'dan Fiorentina ve Genoa tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Fiorentina'da, Becao'nun eski takım arkadaşı Edin Dzeko'nun forma giymesi de dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

29 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla toplam 38 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla yalnızca bir maçta 6 dakika süre alabildi. Becao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ocak ayı yaklaştıkça Becao'nun geleceğine dair gelişmelerin hız kazanması bekleniyor.