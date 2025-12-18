17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Mourinho, Fenerbahçe'den istiyor: Becao

Fenerbahçe'de gözden düşen ve kadro dışı kalan Rodrigo Becao'ya Avrupa'dan sürpriz ilgi geldi.

calendar 18 Aralık 2025 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 08:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mourinho, Fenerbahçe'den istiyor: Becao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ocak ayında başlayacak transfer dönemine hazırlanırken, takımdan ayrılabilecek isimler de netleşmeye başladı.
 
Sarı-lacivertlilerde gözden düşen savunmacı Rodrigo Becao'ya sürpriz bir talip çıktı.
 
JOSE MOURINHO TALİP OLDU
 
İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'yu Portekiz ekibine kazandırmak istiyor.
 
62 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, 37 yaşındaki Nicolas Otamendi'nin sezon sonunda futbolu bırakma ihtimali ve mevcut kadroda yalnızca üç stoper bulunması nedeniyle Brezilyalı savunmacıyı geniş rotasyonda değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.
 
İTALYA'DAN DA İKİ TALİBİ VAR
 
Benfica'nın yanı sıra Becao'ya Serie A'dan da ilgi olduğu belirtiliyor.
 
Brezilyalı stoperin, daha önce Udinese formasıyla mücadele ettiği İtalya'dan Fiorentina ve Genoa tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.
 
Fiorentina'da, Becao'nun eski takım arkadaşı Edin Dzeko'nun forma giymesi de dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.
 
FENERBAHÇE KARNESİ
 
29 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla toplam 38 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
 
Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla yalnızca bir maçta 6 dakika süre alabildi. Becao'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
 
Ocak ayı yaklaştıkça Becao'nun geleceğine dair gelişmelerin hız kazanması bekleniyor. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.