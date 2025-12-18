18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Harry Kane: "Tüm kupaları istiyoruz"

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, yeni yıl hedefleriyle ilgili konuştu. Kane, "Bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz." dedi.

18 Aralık 2025
Fotoğraf: Imago
Harry Kane: 'Tüm kupaları istiyoruz'
Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, yeni yılda tüm kupaları kazanmak istiyor.

2026 yılı hedefleri hakkında konuşan Kane, "Takım olarak hedefimiz, her şeyi kazanmak. Kişisel olarak gol atmaya devam etmek ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcı oldu, bu da hala gelişebileceğimi gösteriyor. Yazın Dünya Kupası var. Açıkçası harika bir yıl ve tarih yazmak için harika bir fırsat." dedi.

Sözlerine devam eden Kane, "Tüm büyük kupaları kazanmak istiyorum. Takım olarak Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Kupası'nda maksimum başarıya ulaşmak istiyoruz. Buraya geldiğimden bu yana bunları başaramadık. Bu yüzden bunları kazanmak harika bir başarı olur. Yazın Dünya Kupası da düzenlenecek. Tüm bu turnuvaları kazanırsam çok mutlu olurum." diye konuştu.


Bayern Münih forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Harry Kane, 29 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
