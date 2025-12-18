Harry Kane: 'Tüm kupaları istiyoruz'

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, yeni yılda tüm kupaları kazanmak istiyor.
2026 yılı hedefleri hakkında konuşan Kane, "Takım olarak hedefimiz, her şeyi kazanmak. Kişisel olarak gol atmaya devam etmek ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcı oldu, bu da hala gelişebileceğimi gösteriyor. Yazın Dünya Kupası var. Açıkçası harika bir yıl ve tarih yazmak için harika bir fırsat." dedi.
Sözlerine devam eden Kane, "Tüm büyük kupaları kazanmak istiyorum. Takım olarak Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Almanya Kupası'nda maksimum başarıya ulaşmak istiyoruz. Buraya geldiğimden bu yana bunları başaramadık. Bu yüzden bunları kazanmak harika bir başarı olur. Yazın Dünya Kupası da düzenlenecek. Tüm bu turnuvaları kazanırsam çok mutlu olurum." diye konuştu.
Bayern Münih forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Harry Kane, 29 gol attı ve 3 asist yaptı.
